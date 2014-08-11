РФ усилила военное присутствие на границе с Украиной: 45 тысяч военных, 160 танков, 150 "Градов"
Россия стянула к границе с Украиной 45 тысяч военных, 160 танков, 1360 боевых бронированных машин, 390 артиллерийских систем, 150 установок «Град», 192 боевых самолета и 137 ударных вертолетов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«Россия продолжает наращивать военные мощности на границе с Украиной», - заявил он.
«По состоянию на 11:00 сегодня в пограничных районах с Украиной сосредоточено около 45 тысяч группировок войск вооруженных сил и внутренних войск РФ», - сообщил Лысенко.
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«В числе военной техники – 160 танков, 1360 боевых бронированных машин, 390 артиллерийских систем разного калибра, до 150 установок «Град», 192 боевых самолета и 137 ударных вертолетов», - отметил он.
Как сообщал УНИАН, по данным СНБО, по состоянию на 6 августа Россия сосредоточила на границе с Украиной около 20 тыс. военных.
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6 августа НАТО сообщило о возможности ввода российских войск в Украину под предлогом "миротворческой и гуманитарной миссии" и назвало эту ситуацию "угрожающей".
Об увеличении почти в два раза количества российских войск на восточной границе в начале прошлой недели сообщила американская New York Times, а о "большей, чем несколько дней назад", угрозе российской агрессии против Украины заявил глава правительства Польши Дональд Туск.