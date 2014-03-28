Семьям погибших на Майдане выплатят по 117,6 тысяч гривень

Кабинет министров Украины принял постановление о денежной выплате семьям погибших (умерших) участников массовых акций протеста.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности на сегодняшнем заседании правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк обратился к членам правительства с просьбой поддержать “постановление о безотлагательной выплате стократного размера минимального прожиточного минимума (117,6 тыс. грн - УНИАН) каждой семье погибшего — это 104 семьи”.

Кабмин поддержал это решение единогласно.

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Яценюк подписал соответствующее постановление и обратился к министру финансов Александру Шлапаку с просьбой обеспечить эти выплаты.

Кроме того, Кабинет министров на заседании поддержал предложение премьера установить с 1 апреля этого года доплату в размере 5 тысяч гривень “каждому ребенку, каждой вдове, каждой семье, которые были на иждивении погибшего или умершего” во время массовых акций протеста. “Это наша обязанность перед семьями”, - подчеркнул премьер.