ГПУ расследует 28 дел о злоупотреблении властью Януковичем и другими экс-чиновниками

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил и.о. генерального прокурора Украины Олег Махницкий.

По его словам, в этих процессах фигурируют сын экс-президента Александр Янукович, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, первый вице-премьер-министр Андрей Клюев, глава НБУ Сергей Арбузов, министр агрополитики Николай Присяжнюк, министры юстиции Александр Лавринович, Елена Лукаш и другие высокопоставленные лица.Читайте такжеЯнукович ограбил Донбасс, а теперь финансирует террористов - Порошенко

Как отметил Махницкий, нанесенные этими лицами убытки государственному бюджету Украины составляют миллиарды гривен.

Он напомнил, что среди уголовных производств есть дело об изъятии из государственной собственности 136 гектаров земли, на которой находится резиденция Януковича «Межигорье», и более 30 тысяч гектаров земли в селе Сухолучье, где расположено охотничье хозяйство экс-президента.