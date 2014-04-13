Почти 36 тысяч украинцев объединились в "Цепь единения"

Почти 36 тысяч украинцев одновременно в разных городах объединились в живую цепь во время акции "Цепь единения", говорится в сюжете ТСН.

На улице люди вышли ради мира в Украине. Ровно в 12 часов дня участники акции взялись за руки. С лентами, флагами Украины и желто-голубыми пакетами скандировали "Украина единая!". В два часа дня одновременно в разных уголках нашего государства спели гимн.

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В столице объединялись отдельно в каждом районе. Участников сигналами приветствовали автомобили.

Харьковская цепь протянулась почти на километры: из центра города до вокзала.

В Одессе даже дождь и штормовое предупреждение не помешали акции. Там люди растянулись между главной улицей города, Дерибасовской, и по переулку Маяковского.

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Во Львове собралось не слишком много людей. Создать непрерывную цепь не удалось - не хватало рук. Организаторы списывают это на непогоду.

Зато, в Днепропетровске на улицы вышло около 2 тысяч горожан. Люди собрались около администрации.

Фотогалерея "Жители Днепропетровска образовали "Цепь единения"

В акции могли принять участие все желающие. Организовались люди самостоятельно, через социальные сети.

Участники говорят, главная цель - таким образом объединить запад и восток, а также юг и север страны.

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"Харьков и Донецк, и Западная Украина - вся Украина - это единый, неделимый организм. Как можно разделить человека? То есть, это как оторвать кусок сердца... Зачем? Мы одна большая семья", - отмечает одна из участниц акции, жительница Харькова.