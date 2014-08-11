В АТО принимают участие 50 тысяч человек - Яценюк
13:50, 11 августа 2014Политика
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Количество участников антитеррористической операции на востоке Украины достигла 50 тыс. человек.
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам премьер-министр Украины Арсений Яценюк после посещения Центрального военного госпиталя Министерства обороны Украины.
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«Уже сегодня 50 тысяч ребят являются участниками антитеррористической операции. Тысячи раненых, много семей осталось без кормильца», - сказал Яценюк.
Он отметил, что среди них «много ребят 18-20 лет, у которых еще вся жизнь впереди».
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