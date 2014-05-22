Более 171 тыс. граждан изменили свой избирательный адрес

По словам заместителя председателя ЦИКа Андрея Магеры, в Крыму таким правом воспользовалось не очень много избирателей - около 6 тыс. из 1,8 млн.

Читайте такжеТеррористы блокируют избирательные участки в Мариуполе, похищают печати и документы

В целом по Украине изменили свой избирательный адрес 171 тыс. избирателей. При этом Андрей Магера отметил, что больше всего избирателей изменили избирательный адрес из Донецкой и Луганской областей на другие регионы.