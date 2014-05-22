Более 171 тыс. граждан изменили свой избирательный адрес
16:05, 22 мая 2014Политика
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По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), 171 тыс. избирателей воспользовались правом изменить свой избирательный адрес без изменения постоянного местожительства.
Больше всего адресов изменили избиратели из Донецкой и Луганской областей / фото УНИАН
По словам заместителя председателя ЦИКа Андрея Магеры, в Крыму таким правом воспользовалось не очень много избирателей - около 6 тыс. из 1,8 млн.
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В целом по Украине изменили свой избирательный адрес 171 тыс. избирателей. При этом Андрей Магера отметил, что больше всего избирателей изменили избирательный адрес из Донецкой и Луганской областей на другие регионы.
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