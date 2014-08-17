За весь период проведения АТО боевики похитили 1009 человек - СНБО

Об этом говорится в сообщении на сайте СНБО.

"Террористы продолжают похищать мирных граждан с целью получения выкупа. На протяжении прошлых суток зарегистрировано похищение террористами 8 граждан. 3 - в Луганской области, 3 - в Харьковской и 2 - в Донецкой", - сообщили в ведомстве. Читайте такжеУ Порошенко рассказали о количестве заложников на Донбассе

В целом, за весь период проведения АТО террористами похищен или захвачен 1009 человек.