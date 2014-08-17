За весь период проведения АТО боевики похитили 1009 человек - СНБО
13:40, 17 августа 2014Политика
0 0
На подконтрольных боевикам территориях Донбасса террористы продолжают принудительную «мобилизацию», пытаясь пополнить свои ряды за счет местного населения.
За весь период проведения АТО боевики похитили 1009 человек - СНБО / Alex Osinskiy / facebook.com
Об этом говорится в сообщении на сайте СНБО.
"Террористы продолжают похищать мирных граждан с целью получения выкупа. На протяжении прошлых суток зарегистрировано похищение террористами 8 граждан. 3 - в Луганской области, 3 - в Харьковской и 2 - в Донецкой", - сообщили в ведомстве. Читайте такжеУ Порошенко рассказали о количестве заложников на Донбассе
В целом, за весь период проведения АТО террористами похищен или захвачен 1009 человек.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter