"Беркут" разогнал Евромайдан за 10 минут - очевидец

"Майдан разогнали за 10 минут. Около 4 утра под поводом того, что надо ставить елку - убрали забор, который отделял беркутовцев и протестующих. На этот момент на Майдане было 200 человек митингующих, в то время, как беркутовцев было в два раза больше – около 500 человек. Изначально силовики просто подходили и вытесняли, они не трогали тех, кто убегал. Но затем без предупреждения они начали наступать и бить всех подряд, некоторых тянули за волосы по асфальту", - отметил он, пишет «Сегодня».

По его словам, на тот момент на Евромайдане не было депутатов, которые обещали приехать. Кроме того, во время жесткого разгона трансляция с Майдана не велась.

Как сообщал УНИАН, сегодня близко 4-х часов утра несколько тысяч бойцов спецподразделения «Беркут» штурмовали несколько сот студентов, которые проводили мирную акцию в поддержку евроинтеграции Украины. По данным «5 канала», пострадали десятки людей. В настоящее время центр Киева заполнен большим количеством милиции. Майдан Незалежности окружен «Беркутом». Перед монументом Независимости стоит фура, которая закрыла собой место, где проходила акция. Возле фуры коммунальщики убирают «следы ночной зачистки».

Столичная милиция сообщает, что активистов оттеснили с Майдана Независимости из-за конфликтов с коммунальщиками. Есть десятки задержанных и раненых.