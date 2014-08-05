ООН: число внутренних переселенцев превысило 117 тыс. человек

По данным Управления верховного комисара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), только за последнюю неделю более 6200 человек покинули свои дома.

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Количество лиц, перемещенных из Луганской и Донецкой областей, резко возросло с начала июня - с 2600 человек, до 102 тыс. на начало августа. По состоянию на 1 августа более 168 тыс. человек пересекли границу с Россией.

Люди из восточной Украины составляют 85% от общего числа перемещенных в Украине, в то время, как количество переселенцев из Крыма составляет 15200 человек.

Люди, которые покидают свои дома, имеют очень мало вещей и сталкиваются со значительными сложностями, среди которых ограниченный доступ к банковским услугам.

УВКБ ООН наблюдает двойное перемещение: значительное количество людей покидают зоны конфликта вокруг Горловки, Донецка и Луганска, одновременно многие люди возвращаются в города, освобожденные от террористов.

По данным местных властей, более 4000 человек выехали из Харьковской области в Славянск и Краматорск за последние 7 дней. Как сообщается, с 5 июля более 20 тыс. человек вернулись в Славянск.

По данным УВКБ ООН, большинство перемещенных лиц проживают у друзей, родственников или арендуют квартиры.

Как отмечают в УВКБ ООН, большая часть украинцев, выехавших за пределы государства не подают заявки на получение статуса беженца. Часто они пытаются получить иной правовой статус.

По данным российских властей, около 730 тыс. украинцев прибыли в Россию с начала конфликта. Большинство украинцев (80%) остановились в приграничных районах, в то время как другие находятся у друзей или родственников в разных частях страны. 42286 человек размещены в более чем 585 временных центрах.

По данным российских властей, за период с 1 января до 1 августа, 168677 человек обратились в Федеральную миграционную службу. Это количество включает 6347 человек, обратившихся за статусом беженца; 48914 человек, которые обратились с просьбой о временном убежище; 59858 человек, которые подали ходатайство о временной регистрации; 19943 обратившихся о разрешении на постоянное проживание, и еще 5481 человек, которые хотели бы воспользоваться программой переселения соотечественников.

За 6 месяцев около 2700 граждан Украины обратились за международной защитой в странах Европейского союза.