Яценюк обратился к олигархам: время отдавать деньги

Об этом Яценюк сказалв интервью украинским телеканалам.

«У нас военная экономика. И есть расходы, которых мы не ожидали. Вчера правительство приняло решение о выделении 9 млрд грн на национальную безопасность и оборону. Где их взять? Да, часть мы взяли - повысили рентные платежи и налоги на украинскую олигархию», - сказал Яценюк.

Читайте такжеВосстанавливать Донбасс должны олигархи - опрос УНИАН в соцсетяхОн отметил, что принять такие решения было непросто. «В этих условиях не будет популярных решений. История всех рассудит. - сказал глава правительства. - Я требую от всех украинских олигархов осознать ответственность за судьбу страны. Было время зарабатывать деньги, теперь время отдавать деньги. Не в карман президенту, правительству или парламенту, а отдавать деньги стране».