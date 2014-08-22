Смотрите на УНИАН прямой эфир интервью премьер-министра Арсения Яценюка

16:30, 22 августа 2014
Политика
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Премьер-министр Украины Арсений Яценюк дал интервью нескольким ведущим телеканалам.

Яценюк дав інтерв'ю кільком провідним каналам / Фото УНІАН

Как сообщается в Твиттере Яценюка, начало трансляции в 16:30.

"Сегодня на «Первом национальном», «1+1», «Интере», «5 Канале», ТРК «Украина» и ICTV смотрите интервью в прямом эфире. Начало в 16.30", - сказано в сообщении.

Событие окончено в 17:36.

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