Смотрите на УНИАН прямой эфир интервью премьер-министра Арсения Яценюка

Как сообщается в Твиттере Яценюка, начало трансляции в 16:30.

"Сегодня на «Первом национальном», «1+1», «Интере», «5 Канале», ТРК «Украина» и ICTV смотрите интервью в прямом эфире. Начало в 16.30", - сказано в сообщении.

Событие окончено в 17:36.

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