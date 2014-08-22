Смотрите на УНИАН прямой эфир интервью премьер-министра Арсения Яценюка
16:30, 22 августа 2014Политика
2 0обновлено
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк дал интервью нескольким ведущим телеканалам.
Яценюк дал интервью нескольким ведущим каналам / Фото УНИАН
Как сообщается в Твиттере Яценюка, начало трансляции в 16:30.
"Сегодня на «Первом национальном», «1+1», «Интере», «5 Канале», ТРК «Украина» и ICTV смотрите интервью в прямом эфире. Начало в 16.30", - сказано в сообщении.
Событие окончено в 17:36.
Читайте новости по материалам интервью:
Яценюк обратился к олигархам: время отдавать деньги
Россия может разбомбить собственный гумконвой
Соглашение об ассоциации с ЕС будет ратифицировано в сентябре
Яценюк призывает сформировать новую парламентскую коалицию еще до выборов
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter