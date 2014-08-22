В Еврокомиссии не подтверждают дату визита Порошенко в Брюссель

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Брюсселе сообщила представитель ЕК Шанталь Хьюз, отвечая на вопрос, может ли ЕК подтвердить информацию о встрече Петра Порошенко с президентом Жозе Мануэлем Баррозу уже на саммите 30 августа.

Читайте такжеПорошенко согласился поехать в Минск на встречу с Путиным и ЕС. Кремль подтвердил встречу (обновлено)

"На этом этапе – нет. Вы должны проверить последние данные с командой Ромпея (Герман Ван Ромпей – президент Совета ЕС). Мы уже сказали, что президент Жозе Мануэл Баррозу пригласил президента Порошенко приехать в Брюссель в ближайшем будущем. Но на этом этапе мы не можем подтвердить конкретную дату", - сказала она.

Также, по словам Шанталь Хьюз, еще неизвестна дата и предстоящей трехсторонней встречи между президентом ЕК Жозе Мануэлем Баррозу, Петром Порошенко и президентом РФ Владимиром Путиным. "Конкретной даты еще нет", - констатировала представитель ЕК.

Как сообщалось, президент Европейского Совета Герман Ван Ромпей и президент Еврокомиссии Баррозу пригласили Порошенка осуществить рабочий визит в Брюссель 30 августа.