​Путин подтвердил участие во встрече с Порошенко в Минске

Об этом сообщила пресс-служба Кремля. "26 августа президент России посетит с визитом Минск, где примет участие во встрече глав государств Таможенного союза с президентом Украины, на которой также будут присутствовать представители Европейской комиссии", - говорится в сообщении.

Читайте такжеПорошенко согласился поехать в Минск на встречу с Путиным и ЕС

В сообщении отмечается, что в рамках мероприятия состоится ряд двусторонних встреч.