​Путин подтвердил участие во встрече с Порошенко в Минске

17:24, 19 августа 2014
Политика
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Президент России Владимир Путин 26 августа в Минске примет участие во встрече глав государств Таможенного союза с президентом Украины Петром Порошенко. 

REUTERS

Об этом сообщила пресс-служба Кремля. "26 августа президент России посетит с визитом Минск, где примет участие во встрече глав государств Таможенного союза с президентом Украины, на которой также будут присутствовать представители Европейской комиссии", - говорится в сообщении.

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В сообщении отмечается, что в рамках мероприятия состоится ряд двусторонних встреч.

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