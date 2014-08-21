Порошенко: большинство информации о предателях в штабе АТО готовит ФСБ

Большинство информации о предателях в штабе АТО, о сливе информации готовится в ФСБ. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время своего визита в Николаев, где он посетил 79-ю отдельную аэромобильную бригаду.

Как передает корреспондент УНИАН, отвечая на вопрос журналистов о том, что предпринимает он в противовес сообщениям о предателях в штабе АТО, о сливе секретной военной информации, Порошенко сказал: "Большинство этой информации готовится в штабе ФСБ, и большинство тех, кто ее распространяет, работает не на Украину".

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По словам Порошенко, "на сегодняшний день нами очень жестко проводится работа по линии военной контрразведки, по резкой активизации работы по защите наших военнослужащих. Также принят закон, которым вводят в частях военных прокуроров. Когда такая информация бездоказательная вбрасывается: что командиры плохие, что можно не выполнять их приказы, что командование некомпетентное, - это оправдание дезертирства. Я этого не допущу как Верховный главнокомандующий».

Вместе с тем, сказал президент, «я буду держать прямую связь не только с командованием АТО, с командованием частей, но и с волонтерами, которые и будут иметь возможность донести мне ту правдивую информацию, которую они получили непосредственно в боях, относительно того, что там происходит. А не узнавать это от диванной сотни, которая, сидя дома, распространяет слухи».