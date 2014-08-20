Le Figaro: Киев обвинил мятежников в бомбардировке беженцев

Эммануэль Гриншпан в своей статье, которая называется «Киев обвинил мятежников в бомбардировке беженцев», опубликованной во французской газете Le Figaro, пишет, что боевые действия разгорелись с удвоенной силой вокруг Луганска, где 17 мирных жителей, которые пытались покинуть этот район, были убиты в понедельник.

Семнадцать украинских мирных граждан, в том числе женщины и дети, были убиты в понедельник при попытке покинуть зону боевых действий на востоке. Жертвы находились в двух автомобилях, которые ехали из села Хрящеватое, на юго-востоке от Луганска, чтобы добраться до аэропорта, который находится под контролем украинской армии. На любительском видео, снятом после этой трагедии, несколько очевидцев говорят, что колонна, организованная украинской армией, попала под обстрел пророссийских сепаратистов. Седовласый мужчина объясняет, что «командир» дал пять минут, чтобы группы мирных жителей расселись в два автомобиля и направились к аэропорту. «Когда мы приехали на перекресток, минометный снаряд упал прямо на второй автомобиль, в котором находились пятнадцать человек, сказал мужчина. Мы получили осколочные ранения».

Украинский военный прервал очевидца, чтобы уточнить: «Но они (повстанцы) были хорошо осведомлены, что это были беженцы?» «Да, у нас были белые флаги», – сказал другой свидетель трагедии.

Точные обстоятельства не были подтверждены независимыми источниками. Представители украинской армии подтверждают, что в районе трагедии ведутся ожесточенные боевые действия. «Террористы пытаются скрыть следы своего преступления (...). Они стреляют без предупреждения по автомобилям журналистов и военных экспертов из наших вооруженных сил», – говорилось в заявлении. Тела жертв были сожжены и разорваны на части, что осложнит их идентификацию, объясняют военные. Повстанцы отрицают, что бомбили колонну.

Непрекращающийся обстрел

С начала конфликта в апреле украинские вооруженные силы не хотят показывать шокирующие фото и видео, в то время как повстанцы постоянно публикуют ужасающие картины убийства украинских солдат и мирных жителей в ходе боевых действий.

Бои вокруг Луганска, в 30 км от российской границы, значительно усилились в последние дни. Большая часть из 400 тыс. жителей сбежали от бомбардировок в течение месяца. Представители неправительственной организации Human Rights Watch, которые опросили десятки жителей Луганска, отметили, что повстанцы, которые держат город под контролем с апреля, как и украинская армии, несут ответственность за сопутствующий ущерб.

По данным, собранным Le Figaro, тактика мобильных групп сепаратистов заключается в том, чтобы, обстреляв позиции украинских военных из центра города, быстро исчезнуть с того места. Через определенный период времени, необходимый для того, чтобы определить место, с которого был произведен обстрел, украинские военные наносят ответный удар, но часто они это делают слишком поздно, иногда задевая жилые дома. Теперь, когда украинские силы заняли позиции вокруг городов, сепаратисты, не задумываясь, обстреливают жилые районы.

Таким образом, количество жертв в Донбассе постоянно растет, и с начала апреля их число увеличилось до 2 тыс. Умножая дипломатические усилия по прекращению конфликта, канцлер Германии Ангела Меркель приняла во вторник приглашение от Президента Украины Петра Порошенко и приедет в Киев 23 августа. Переговоры с российскими властями, которых подозревают в поставке оружия и боевиков сепаратистам, пока не дали никаких результатов.