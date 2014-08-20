Силы АТО проводят рейды в направлении Иловайск-Зугрез - штаб

Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в соцсети.

"Основные усилия сил АТО сосредоточены на выполнении определенных задач, по изоляции кризисных районов, недопущения вторжения незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп с территории РФ на территорию Украины. Постепенное сужение круга изоляции, установление контроля за определенными районами", - говорится в сообщении.Читайте такжеБоевики штурмовали позиции сил АТО на Саур-Могиле около четырех часов - штаб АТО

Кроме этого, проводится изоляция района Городище, вдоль государственной границы, Изварино, Краснодона, Красной Поляны, Колпаково, Красного Луча, Вахрушево, вдоль реки Северский Донец.

"Основные направлениями усилий направлены на продолжение проведения рейдовых действий в направлении Иловайск-Зугрез и блокировки Иловайска, с целью изоляции района. Разъединение Донецка и Горловки, зачистки Ясиноватой", - подчеркивают в штабе.