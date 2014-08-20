Глава МИД Турции возглавит правительство страны

Новым премьер-министром Турции скорее всего станет министр иностранных дел Ахмет Давутоглу

Об этом заявил бывший президент Турции Абдуллах Гюль, сообщает Reuters. "Давутоглу, скорее всего, вступит на пост председателя правящей фракции - Партия Справедливости. Мы поддержим его", - заявил Гюль. Читайте такжеПорошенко поздравил Эрдогана с победой на выборах Президента Турции Таким образом, глава МИД Турции станет премьер-министром страны.

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