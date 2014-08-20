Глава МИД Турции возглавит правительство страны

01:36, 20 августа 2014
Политика
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Новым премьер-министром Турции скорее всего станет министр иностранных дел Ахмет Давутоглу

Ахмет Давутоглу, МИД Турции

Об этом заявил бывший президент Турции Абдуллах Гюль, сообщает Reuters.

"Давутоглу, скорее всего, вступит на пост председателя правящей фракции - Партия Справедливости. Мы поддержим его", - заявил Гюль.

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Таким образом, глава МИД Турции станет премьер-министром страны.

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