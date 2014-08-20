Глава МИД Турции возглавит правительство страны
01:36, 20 августа 2014Политика
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Новым премьер-министром Турции скорее всего станет министр иностранных дел Ахмет Давутоглу
Ахмет Давутоглу скорее всего станет премьер-министром Турции
Об этом заявил бывший президент Турции Абдуллах Гюль, сообщает Reuters.
"Давутоглу, скорее всего, вступит на пост председателя правящей фракции - Партия Справедливости. Мы поддержим его", - заявил Гюль.
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Таким образом, глава МИД Турции станет премьер-министром страны.
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