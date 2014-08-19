В СНБО опровергают информацию из соцсетей о значительных потерях среди военных в зоне АТО



Как передает корреспондент УНИАН, об этом Лысенко заявил сегодня на брифинге.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Лысенко заявил сегодня на брифинге.

“Эти данные не являются правильными. Если речь идет о цифрах, которые в разы превышают официальные, то это рассказы для террористов, чтобы поднять их боевой дух. В действительности наши данные правильные, и мы предлагаем журналистам использовать именно их, чтобы они понимали и не хоронили людей, которые сейчас воюют”, - сказал Лысенко.

Говоря о заложниках и пленных, находящихся в плену террористов, Лысенко сказал, что в настоящее время истинных данных о количестве этих лиц нет.

Как сообщал УНИАН, раньше сегодня Лысенко проинформировал, что за прошедшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военнослужащий, 28 получили ранения.

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Также сегодня, 19 августа, советник заместителя министра обороны Украины по освобождению пленных и заложников Василий Будик заявил, что более 1 тыс. заложников, среди которых военнослужащие, гражданские и журналисты, остаются в плену у террористов на территории так называемых ДНР и ЛНР.

Вместе с тем, 15 августа уполномоченный президента по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины Ирина Геращенко сообщала, что в заложниках боевиков на Донбассе находятся по меньшей мере 160 граждан Украины.