Сегодня исполнилось 23 года попытке "августовского путча"
19 августа 1991 года в СССР была предпринята попытка государственного переворота, получившая название "августовский путч".
Сегодня исполняется 23 года со времени попытки госпереворота в СССР.
В 6 часов утра по Москве СМИ СССР объявили о введении в стране чрезвычайного положения и о неспособности Президента СССР Михаила Горбачёва выполнять свои функции по состоянию здоровья (на самом деле Горбачев был заблокирован на даче в Крыму).
Власть перешла к Государственному Комитету по чрезвычайному положению (ГКЧП). Спустя время в Москву входят подразделения Таманской мотострелковой дивизии и Кантемировской танковой дивизии. Всего в город вводятся около 4 тысяч военнослужащих, 362 танка, 427 бронетранспортеров и БМП. Некоторые члены ГКЧП, в частности, экс-премьер СССР Валентин Павлов утверждали, что ГКЧП не принимал решения о вводе войск и кто отдавал соответствующую команду, непонятно.
Позже Борис Ельцин провел телефонные переговоры и встречи со своими ближайшими соратниками – Русланом Хасбулатовым, Геннадием Бурбулисом, Михаилом Полтораниным, Сергеем Шахраем, Анатолием Собчаком и другими.
Прибыв на работу в 9 часов утра, Борис Ельцин организовал в Белом доме центр сопротивления ГКЧП, которое приобрело форму многотысячных митингов. В Москве люди собирались у здания Верховного совета РСФСР, а в Ленинграде на Исаакиевской площади. Собравшиеся стали выстраивать баррикады и распространять самодельные листовки.
В 12 часов с танка Б. Н. Ельцин обратился к собравшимся на митинге, и назвал случившееся государственным переворотом.
В течение последующих трех дней переворот провалился, однако он запустил цепочку событий, окончательно разрушивших СССР. Именно после попытки переворота 24 августа 1991 года была провозглашена независимость Украины.
По материалам: Твоя история
На видео ниже журналист Сергей Медведев рассказывает об обстановке вокруг Белого дома 19 августа и сам же сомневается, что данный репортаж выйдет в эфир.