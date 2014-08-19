Сегодня исполнилось 23 года попытке "августовского путча"

Сегодня исполняется 23 года со времени попытки госпереворота в СССР.

В 6 часов утра по Москве СМИ СССР объявили о введении в стране чрезвычайного положения и о неспособности Президента СССР Михаила Горбачёва выполнять свои функции по состоянию здоровья (на самом деле Горбачев был заблокирован на даче в Крыму).

Власть перешла к Государственному Комитету по чрезвычайному положению (ГКЧП). Спустя время в Москву входят подразделения Таманской мотострелковой дивизии и Кантемировской танковой дивизии. Всего в город вводятся около 4 тысяч военнослужащих, 362 танка, 427 бронетранспортеров и БМП. Некоторые члены ГКЧП, в частности, экс-премьер СССР Валентин Павлов утверждали, что ГКЧП не принимал решения о вводе войск и кто отдавал соответствующую команду, непонятно.

Позже Борис Ельцин провел телефонные переговоры и встречи со своими ближайшими соратниками – Русланом Хасбулатовым, Геннадием Бурбулисом, Михаилом Полтораниным, Сергеем Шахраем, Анатолием Собчаком и другими.

Прибыв на работу в 9 часов утра, Борис Ельцин организовал в Белом доме центр сопротивления ГКЧП, которое приобрело форму многотысячных митингов. В Москве люди собирались у здания Верховного совета РСФСР, а в Ленинграде на Исаакиевской площади. Собравшиеся стали выстраивать баррикады и распространять самодельные листовки.

В 12 часов с танка Б. Н. Ельцин обратился к собравшимся на митинге, и назвал случившееся государственным переворотом.

В течение последующих трех дней переворот провалился, однако он запустил цепочку событий, окончательно разрушивших СССР. Именно после попытки переворота 24 августа 1991 года была провозглашена независимость Украины.

По материалам: Твоя история

На видео ниже журналист Сергей Медведев рассказывает об обстановке вокруг Белого дома 19 августа и сам же сомневается, что данный репортаж выйдет в эфир.