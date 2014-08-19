В Донецке боевики обстреляли многоэтажки, есть пострадавшие

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого городского совета, сегодня во второй половине дня в результате артобстрела в Куйбышевском районе были повреждены жилые и многоэтажные дома, а также дома частного сектора.

Взрывной волной выбило стекла, осколками повреждены припаркованные автомобили и газопровод. Есть информация о двух пострадавших мирных жителях.

Читайте такжеТеррористы хаотично обстреливают улицы Донецка из "Града" (видео)В Киевском районе снаряд попал в девятиэтажный жилой дом по ул. Артема, степень повреждений устанавливается. Там также повреждены газовые сети, в связи с чем отключены от газа ряд домов.

По состоянию на вечер обстановка в Донецке крайне напряженная, подчеркнули в горсовете. Жители сообщают о том, что практически во всех районах слышны частые залпы из различных видов орудий.