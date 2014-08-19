Террористы хаотично обстреливают улицы Донецка из "Града" (видео)

19:26, 19 августа 2014
Политика
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По Донецку перемещается установка "Град" и ведет беспорядочную стрельбу.

 

Об этом пишут "Новости Донбасса" со ссылкой на очевидцев.

В частности, "Град" был замечен в районе пересечения улиц Щорса и Гринкевича.

Читайте такжеЧеченские наемники обстреляли Луганск из "Градов" - СНБОКак сообщается, установка сделала несколько выстрелов в направлении ЦУМа и уехала. Ее сопровождал легковой автомобиль с надписью "Славянск".

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