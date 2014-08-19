В Луганске 17-й день критическая ситуация: поставки продуктов и лекарств не возобновили

Как сообщила УНИАН пресс-служба городского совета, по информации горожан, в ночь с 18 на 19 августа районы Луганска снова подверглись обстрелам, сильно пострадала центральная часть города, в частности, территория Центрального рынка, дома в районе площади Героев Великой Отечественной веойны, квартала Алексева. В результате вооруженных столкновений получили ранения и погибли мирные жители, есть новые разрушения.

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Вчера из-за попадания снарядов на территорию Центрального рынка, загорелись торговые модули, случился сильный пожар. Есть информация о том, что пострадал подземный переход неподалеку рынка. Луганчане также сообщают о возгорании здания Детской областной больницы.

В продаже есть только самые необходимые продукты. Хлеб продают с машин, за ним выстраиваются большие очереди.

В районе завода "Лугансктепловоз" из-за течи водопровода есть вода, которую люди набирают для технических целей.

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В условиях высоких температурных показателей отсутствие воды в течение длительного времени, а также скопления в городе мусора могут стать причиной возникновения инфекционных заболеваний.

Острой остается проблема прекращения поставок в Луганск продуктов питания, медикаментов и топлива. Зарплаты, пенсии и социальные выплаты в Луганске также не выплачивают.