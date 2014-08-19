УПЦ МП: Крым является территорией Украины и должен быть возвращен

Об этом заявил пресс-секретарь УПЦ МП протоиерей Георгий (Коваленко) на пресс-конференции "Духовное наследие митрополита Владимира и будущее УПЦ МП".

"Как граждане Украины, мы думаем о ситуации с Крымом так же, как думает наше правительство, и так же, как думает вся мировая общественность: Крым является территорией Украины и должен быть возвращен в состав украинского государства", - сказал он, отвечая на вопрос о позиции УПЦ МП в этом вопросе.

Читайте такжеВ Киевском патриархате разочарованы избранием Онуфрия главой УПЦ МПТакже протоиерей Георгий напомнил, что крымские епархии УПЦ МП остаются принадлежащими к украинской церкви, причем в этом их поддержал Московский патриархат.