Отстраненная глава Житомирского совета тщетно обращается в МВД, СБУ и прокуратуру

Председатель Житомирского областного совета Ирина СИНЯВСКАЯ обратилась в правоохранительные органы по поводу изготовления еще одной гербовой печати Житомирского областного совета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облсовета, она сказала журналистам: "Этот атрибут власти используется исключительно по назначению. Печать никто не прятал и не терял, следовательно, оснований изготовлять другую не было, гербовая печать находится со мной, поскольку я являюсь единственным легитимным председателем областного совета. Если произойдут, подчеркиваю, законные изменения, я, как требует регламент и инструкция по делопроизводству, эту печать передам".

По словам И.СИНЯВСКОЙ, вторая печать областного совета имеет название "печать один" и существенно отличается от оригинала.

"Как мне стало известно, отдельными депутатами - Виталием ФРАНЦУЗОМ и Петром РУДНИЦКИМ - принимаются меры по изготовлению второй гербовой печати Житомирского областного совета, так называемой печати номер один, с целью дальнейшей фальсификации нормативных актов. В связи с этим мы предупредили УМВД, СБУ, прокуратуру области. Мы также данную информацию направили в Генеральную прокуратуру Украины", - сообщила И.СИНЯВСКАЯ.

По ее словам, новая гербовая печать "активно используется другим "лжепредседателем" В.ФРАНЦУЗОМ".

И.СИНЯВСКАЯ также продемонстрировала распоряжение с новой гербовой печатью и новой нумерацией и высказала подозрение по поводу того, что существуют отдельные книги нумерации входящей и исходящей корреспонденции, распоряжений и решений.

"Рейдерский захват Житомирского областного совета продолжается. Этот захват сопровождается силовыми структурами и правоохранительными органами, к большому сожалению. Никакого ответа ни из прокуратуры, ни из Службы безопасности, ни из управления МВД нам не поступает. Это все является свидетельством кризиса, поскольку в областном совете работают легитимный председатель и самоназначенные руководители", -сказала И.СИНЯВСКАЯ.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля депутаты Житомирского облсовета большинством голосов (49 голосами из 95 депутатов облсовета) избрали нового председателя облсовета - лидера фракции БЮТ В.ФРАНЦУЗА.