Ночь в Донецке прошла относительно спокойно

Ночь с 17 на 18 августа прошла относительно спокойно. Утро в Донецке началось с залпов из тяжелых орудий, которые, по сообщениям горожан, были слышны практически во всех районах.

Коммунальные службы города работают. Аварийные бригады продолжают вести работы по восстановлению поврежденных электрических сетей, сообщает пресс-служба Донецкого горсовета. Читайте такжеВ Донецке за сутки погибли 10 мирных жителей По состоянию на 8.00 18 августа в Донецке остаются обесточенными 88 трансформаторных подстанций. Общественный транспорт работает в штатном режиме. Трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси осуществляют движение согласно графикам "выходного дня".

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