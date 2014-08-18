Ночь в Донецке прошла относительно спокойно
09:58, 18 августа 2014Политика
0 0
Ночь с 17 на 18 августа прошла относительно спокойно. Утро в Донецке началось с залпов из тяжелых орудий, которые, по сообщениям горожан, были слышны практически во всех районах.
REUTERS
Коммунальные службы города работают. Аварийные бригады продолжают вести работы по восстановлению поврежденных электрических сетей, сообщает пресс-служба Донецкого горсовета.
Читайте такжеВ Донецке за сутки погибли 10 мирных жителей
По состоянию на 8.00 18 августа в Донецке остаются обесточенными 88 трансформаторных подстанций.
Общественный транспорт работает в штатном режиме. Трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси осуществляют движение согласно графикам "выходного дня".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter