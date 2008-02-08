Тимошенко и Черномырдин обсудили визит украинского премьера в Россию

Состоялась рабочая встреча

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО провела рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации Виктором ЧЕРНОМЫРДИНИМ. Как сообщает пресс-служба Кабинета Министров Украины, во время сегодняшнего разговора был обсужден круг вопросов, связанных с организацией официального визита премьер-министра Украины в Россию, запланированного на 21 февраля. Других подробностей пресс-служба не сообщает.

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