Тимошенко и Черномырдин обсудили визит украинского премьера в Россию
21:42, 08 февраля 2008Политика
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Состоялась рабочая встреча
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО провела рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации Виктором ЧЕРНОМЫРДИНИМ.
Как сообщает пресс-служба Кабинета Министров Украины, во время сегодняшнего разговора был обсужден круг вопросов, связанных с организацией официального визита премьер-министра Украины в Россию, запланированного на 21 февраля.
Других подробностей пресс-служба не сообщает.
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