Возле места, где остановился гуманитарный конвой, разбили палаточный лагерь

Об этом сообщает журналист Российской службы BBC Jüri Maloverjan в своем Твиттере.

В поле возле #гумконвой разбили лагерь. Признак, что привал может затянуться. pic.twitter.com/jWyQZ8wcif — Jüri Maloverjan (@MaloverjanBBC) August 14, 2014

"В поле возле гумконвоя разбили лагерь. Признак, что привал может затянуться", - написал журналист.

Также корреспондент The New Times сообщил со ссылкой на сотрудника МЧС, что колонна белых КАМАЗов, сопровождаемая тремя десятками военных машин, запарковалась до того, как будут оформлены документы. Он не исключил, что конвой простоит здесь до 17 августа, сообщает Радио Свобода.

Как сообщал УНИАН, в СНБО продолжают настаивать на отсутствии информации о местонахождении российского «гуманитарного конвоя».

Об этом на брифинге в Киеве, отвечая на вопросы журналистов, заявил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

«Точной информации мы сейчас не имеем. Если анализировать информацию из интернета, то он (конвой) должен быть на всех участках украинско-российской границы», - сказал Лысенко.