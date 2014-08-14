В СНБО точно не знают, где сейчас российский гуманитарный конвой

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве, отвечая на вопросы журналистов, заявил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

«Точной информации мы сейчас не имеем. Если анализировать информацию из интернета, то он (конвой) должен быть на всех участках украинско-российской границы», - сказал Лысенко.

Читайте такжеГуманитарный конвой РФ движется на пункт пропуска Изварино, контролируемый боевиками

При этом он в очередной раз подчеркнул, что пересечение границы должно быть согласовано с украинской стороной, а приемником груза должно стать представительство Красного Креста.

«Любое пересечение без согласования будет считаться военной агрессией», - подчеркнул Лысенко.