В Луганской области из плена освободили 13 военных - СМИ

На Луганщине из плена освободили 13 военнослужащих.

Об этом Украинской правде сообщил Начальник пресс-центра управления оперативного командования "Север" подполковник Анатолий Прошин.

По его словам, операция по освобождению бойцов, которых захватили в плен террористы, длилась не один день. Разработкой операции занимался командующий войск оперативного командования "Север" генерал-лейтенант Игорь Колесник.

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"Операцию по освобождению военнослужащих генерал-лейтенант Игорь Колесник держал под личным пристальным контролем от начала до конца, внося в ее проведение свои коррективы, находя компромиссы", - сообщил Прошин.

"Поэтому совместно с представителями организации ветеранов Афганистана и бойцами батальона "Айдар" семьям, матерям, родителям, будет возвращено 13 военнослужащих, 11 из которых являются военнослужащими воинской части, которая дислоцируется на Львовщине, а 2 - на Хмельнитчине", - добавил он.

"Группу офицеров со стороны оперативного командования "Север" по освобождению военнослужащих возглавлял полковник Владимир Яцентюк", - подчеркнул Прошин.

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По его словам, были освобождены Вячеслав Левченко, Андрей Чулаевский, Богдан Васильев, Михаил Карпляк, Сергей Дубровский, Владимир Гамов, Юрий Маруняк, Олег Марцинюк, Роман Задорожный, Иван Гулик, Владимир Гнедашов.

Также освобождены двое жителей Хмельницкой области Вячеслав Воловик и Александр Луговой.