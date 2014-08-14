"Радикал" Ляшко получил по голове от депутата Шевченко

Внефракционный депутат Александр Шевченко обвинил лидера Радикальной партии Олега Ляшко в спекулировании темой войны и АТО в целях самопиара, после чего Ляшко принялся оскорблять Шевченко. Депутат от Ивано-Франковской области ответил четким ударом по голове, отправив любителя фотографироваться на фоне танков в нокдаун.

"действиями батальона "Украина", которого в действительности не существует. Прикарпатскому изданию Фиртка депутат Александр Шевченко прокомментировал свои действия: "Он надувает свой ​​рейтинг глупыми действиями - вместе с десятком здоровенных мужиков (которым место не у депутатского тела, а на передовой) Ляшко ездит по тылам АТО (где уже зачищено и безопасно) и на камеру мучает разную мелкую сепаратистскую сволочь, все это называется, которого в действительности не существует.

Эдакая фейковая боевая единица. С одной стороны, Ляшко профанирует деятельность настоящих боевых батальонов, как "Донбасс", "Азов", "Айдар", с другой дает возможность путинской пропаганде кричать о "пытках" и "репрессиях" в тылах АТО. Очень полезный врагу паразит, и когда он получил от меня в "морду" за провокационные наезды, то получил за всю эту свою деятельность», утверждает нардеп-мажоритарщик из Ивано-Франковска. По его словам, Ляшко - клоун, пародия на украинского радикала, его истерические крики в ВР: "на Донбасс!" - такая же пародия, как столетней давности призывы Гашековского солдата Швейка "на Белград!"

"По факту - на носу выборы в Верховную Раду и "очарованным Ляшко" украинцам стоит прозреть. Реалии таковы - фейковый Ляшко - это «проект» Левочкина-Фирташа, - говорит Александр Шевченко.