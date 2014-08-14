Террорист Болотов ранен - СМИ
11:44, 14 августа 2014Политика
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Главарь террористической организации "ЛНР" Валерий Болотов получил ранение.
REUTERS
Об этом сообщают РИА Новости.
"Последствия ранения не позволяют мне с полной отдачей сил трудиться на этом посту ( Болотов называет себя главой самопровозглашенной Луганской народной республики - Ред.)", — заявил Болотов.
Вчера сайт террористов сообщил о тяжелом ранении боевика Стрелкова.
Напомним, 7 августа СБУ сообщила, что спецслужбы РФ намерены ликвидировать главарей отдельных групп боевиков.
В частности, боевики между собой говорили о "получении лицензии" на Валерия Болотова.
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