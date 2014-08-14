Террорист Болотов ранен - СМИ

11:44, 14 августа 2014
Политика
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Главарь террористической организации "ЛНР" Валерий Болотов получил ранение.

REUTERS

Об этом сообщают РИА Новости

"Последствия ранения не позволяют мне с полной отдачей сил трудиться на этом посту ( Болотов называет себя главой самопровозглашенной Луганской народной республики - Ред.)", — заявил Болотов.

Вчера сайт террористов сообщил о тяжелом ранении боевика Стрелкова. 

Напомним, 7 августа СБУ сообщила, что спецслужбы РФ намерены ликвидировать главарей отдельных групп боевиков. 

В частности, боевики между собой говорили о "получении лицензии" на Валерия Болотова.

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