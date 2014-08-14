Террорист Болотов ранен - СМИ

Об этом сообщают РИА Новости.

"Последствия ранения не позволяют мне с полной отдачей сил трудиться на этом посту ( Болотов называет себя главой самопровозглашенной Луганской народной республики - Ред.)", — заявил Болотов.

Вчера сайт террористов сообщил о тяжелом ранении боевика Стрелкова.

Напомним, 7 августа СБУ сообщила, что спецслужбы РФ намерены ликвидировать главарей отдельных групп боевиков.

В частности, боевики между собой говорили о "получении лицензии" на Валерия Болотова.