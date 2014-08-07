Спецслужбы РФ намерены ликвидировать "Абвера" и еще 6 главарей боевиков - СНБО

Об этом идет речь в телефонном разговоре между боевиками, которая опубликована на сайте СНБО.

Решение о ликвидации боевиков принимаются сотрудниками ФСБ на территории оккупированного Крыма и офицерами ГРУ ГШ ВС РФ в Ростове-на-Дону. Читайте такжеСБУ установила личность «Абвера» - одного из ключевых диверсантов группы «Стрелка»

В частности, спецслужбы намерены убить Алексея Павлова ("Леший"), М.Козицина ("Батя"), Сергея Здрилюка ("Абвер") и неизвестных по прозвищу "Кімерієць", "Рим", "Монгол", "Виталий".

Кроме этого, боевики между собой говорят о "получении лицензии" на Валерия Болотова, который считает себя "губернатором" "ЛНР".