На Луганщине СБУ задержала "члена парламента ЛНР"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СБУ, задержанный преступно сотрудничал с террористической организацией "ЛНР" как член так называемого "парламента ЛНР", являясь представителем конгломерата "Рубежное - Лисичанск - Северодонецк".

"СБУ получила доказательства противоправной деятельности гражданина Коровина И.П., связанные с его публичными призывами к свержению конституционного строя Украины, которые он высказывал в июне текущего года во время проведения сессий городских советов Лисичанска и Дружковки," - говорится в сообщении.

После освобождения силами АТО Северодонецка и Лисичанска Коровин с целью избежать наказания скрывался на территории Луганской области, планируя побег в РФ и поддерживая конспиративные связи с террористами "ЛНР".

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