На Донетчине без электричества остаются 76 населенных пунктов

Как сообщили УНИАН в Департаменте по связям с общественностью компании ДТЭК, обесточены поселки Пески, Водяное, Невельское, Первомайское, Нетайлово, Уманское, Каменец, Весёлое, Новопетровка, Семёновка, Григорьевка, Карловка, Красногоровка, Марьяновка, Новоселовка и др.

В Донецке в Кировском районе остаются обесточенными более тысячи домов частного сектора микрорайона Абакумова и три многоэтажных дома поселка Грабари Куйбышевского района. Также в Донецке заминирована подстанция ГПП-2 на территории завода «Точмаш». Кроме того без электроснабжения остается большая часть Горловки.

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Еще 8 августа снарядом была повреждена подстанция Горловка-110 кВ, без света оказалось около 80% города – 260 тыс. человек. Обесточены микрорайоны Румянцева, 51 квартал, Мирный, а также поселок Аксеновка и Новогорловка. Также обесточены машиностроительный завод им. Кирова, городское трамвайно-троллейбусное управление. Остаются обесточенными Горловский молокозавод, мясокомбинат. Из-за повреждения высоковольтной линии осколками мин обесточены завод «Стирол», ООО «Эластомер», трикотажная фабрика.

В ДТЭК отметили, что 13 августа бригады Горловского, Горловского Восточного, Авдеевского, Торезского, Шахтерского, Дебальцевского, Снежнянского РЭС «Донецкоблэнерго» (ДТЭК) и Харцызских, Донецких, Горловских сетей ДТЭК Высоковольтных сетей не имели возможности проводить ремонтно-восстановительные работы из-за боевых действий, подчеркнуто в сообщении.