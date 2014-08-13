В Киевском патриархате разочарованы избранием Онуфрия главой УПЦ МП

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Киевской патриархии.

В Киевском патриархате отмечают, что Онуфрий, будучи местоблюстителем УПЦ МП, фактически заблокировал проведение официального диалога с Киевским патриархатом относительно преодоления церковного разделения и образования единой поместной православной церкви. А также то, что он "неоднократно в унисон с Москвой заявлял о том, что украинцы и россияне в сущности один народ, что европейская интеграция для Украины не нужна и несет зло, называл кремлевских наемников и террористов в Донбассе «ополченцами» и тому подобное. На именинах патриарха Кирилла он хвалил его за «беспокойство» об Украине".

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Также в УПЦ КП утверждают, что избрание Онуфрия главой Московского патриархата в Украине "фактически подтверждает зависимость большей части епископов этой церкви от агрессивной доктрины «русского мира».

В то же время в Киевском патриархате надеются на диалог с подчиненными новоизбранного главы УПЦ МП: "Понимаем, что в таких условиях начать плодотворный официальный диалог с новоизбранным руководством Московского патриархата в Украине вряд ли удастся. Поэтому мы призываем к диалогу, сотрудничеству и пониманию тех епископов, священников и верующих УПЦ МП, которые осознают необходимость отторжения неканонической, навязанной церковной власти Московского патриархата, действительно желают преодоления разделения украинского православия и образования единой поместной православной церкви".

Как сообщал УНИАН, 13 августа Собор епископов Украинской православной церкви Московского патриархата избрал новым предстоятелем митрополита Черновицкого и Буковинского Онуфрия.

Его интронизация состоится 17 августа в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре.

Московский патриарх Кирилл утвердил решение Собора епископов УПЦ и поздравил Онуфрия с избранием.