Мороз объяснил, зачем Ющенко неуступчивая Семенюк

Лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ уверен, что конфликт вокруг председателя Фонда госимущества Валентины СЕМЕНЮК – это "отражение конфликта между Президентом и премьером" и "борьба за избирательную кампанию".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МОРОЗ сказал сегодня на пресс-конференции в Донецке.

"То, что произошло в последние дни, по сути, отражение конфликта между личностями, я имею в виду Президента и премьера", - сказал А.МОРОЗ.

С другой стороны, по его словам, конфликт Президента и премьера - это "подготовка к избирательной кампании". "Сегодня Кабинет Министров - это штаб избирательный Юлии ТИМОШЕНКО, а Секретариат Президента - штаб избирательный Виктора ЮЩЕНКО. Борьба за Фонд госимущества - это борьба за избирательную кампанию", - отметил А.МОРОЗ.

Он акцентировал, что у В.СЕМЕНЮК за время ее работы в ФГИУ были конфликты со всеми премьер-министрами - и Юрием ЕХАНУРОВЫМ, и Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, и Ю.ТИМОШЕНКО. "Потому что СЕМЕНЮК работала на основе буквы закона", - подчеркнул А.МОРОЗ.

Он убежден, что "неуступчивость СЕМЕНЮК в данном случае как аргумент нужна Президенту". "ТИМОШЕНКО хотела прибрать к рукам Фонд госимущества, переподчинив себе его полностью, пойдя на неконституционные действия, чтобы получить очень веский аргумент в пользу перераспределения оставшейся госсобственности особенно важных объектов в пользу тех людей, которые могут возместить свои затраты на ее избирательную кампанию, и дать ей возможность подготовиться к следующей кампании", - считает А.МОРОЗ.

Он констатировал, что "в этих условиях ЮЩЕНКО должен был юридически сделать то, что он сделал".

"Во-вторых, политически Президент тоже стоит на том, что, чем вооружать Юлю еще дополнительными аргументами, лучше пускай там будет человек, который стоит на букве закона", - заключил А.МОРОЗ.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля Кабмин отстранил В.СЕМЕНЮК от должности председателя ФГИУ и назначил исполнять эти обязанности Андрея ПОРТНОВА.

Также Кабмин назначил новых заместителей председателя Фонда госимущества.

В свою очередь Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 7 февраля остановил действие этих распоряжений правительства.