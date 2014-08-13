Кабмин завершает работу над программой имплементации Ассоциации с ЕС

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, об этом сказал заместитель главы Администрации президента Украины Валерий Чалый во время встречи с делегацией Европейского Союза во главе с руководителем Группы Питером Балашем.

По словам Чалого, Украина высоко ценит постоянную политическую и экономическую поддержку со стороны Европейского Союза в процессе осуществления внутренних реформ, в защите суверенитета и территориальной целостности государства, одним из свидетельств которой является решение о создании Группы ЕС по поддержке Украины.

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Чалый уверил, что реализация курса на внедрение всеобъемлющих общественно-политических и экономических реформ, усиление борьбы с коррупцией и улучшение делового и инвестиционного климата в Украине является приоритетом власти.

Именно с этой целью был создан Национальный совет реформ, ключевая задача которого - общая координация и направление процесса реформ в Украине. Чалый отметил, что основой планирования реформ станет Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. По его словам, украинская сторона готова рассмотреть возможность максимального привлечения европейских экспертов к работе Национального совета реформ.

Во время встречи был высоко оценен постоянный диалог президента Украины Петра Порошенко с руководством институтов Европейского Союза, в том числе ожидаемые в ближайшее время визиты в Украину Президента Европейской Комиссии Жозе Мануэля Баррозу, Президента Европейского Парламента Мартина Шульца и Вице-президента Европейской Комиссии – Высокого Представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон.

Собеседники также обменялись мнениями о подготовке будущей международной донорской конференции для предоставления помощи Украине, проведение которой предварительно запланировано на ноябрь 2014 года.

Руководитель Группы ЕС по поддержке Украины уверил в поддержке Украины Европейским Союзом в реформировании сфер жизнедеятельности государства. «Европейский Союз готов оказывать поддержку Украине для реализации необходимых реформ и укрепления ее суверенитета и территориальной целостности», - сказал он.