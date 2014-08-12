Силы АТО готовятся к зачистке в районах Донецка, Луганска и Горловки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«В результате успешно проведенной операции в районе Горловки украинские Вооруженные силы закрепились на позициях, отрезав террористов от основных сил террористической организации «ДНР»», - отметил он.

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«Силы АТО готовятся к наступательным действиям в районах Донецка, Луганска, Горловки, Первомайска, а также Иловайска», - добавил Лысенко.