Чалый: Украина не ждет "гуманитарных конвоев" из России
00:50, 12 августа 2014Политика
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Украина не ожидает никаких "гуманитарных конвоев"
Украина не ждет "гуманитарных конвоев" из России / ВКонтакте
Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написал заместитель главы Администрации Президента Валерий Чалый.
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"Объясняю: мы не ожидаем. Речь идет об инициативе Президента Украины о международной гуманитарной помощи для населения Луганска с участием ЕС, США, Германии, других партнеров. Россия может присоединиться. Но все - в соответствии с международными нормами, законами Украины, через контролируемые нами пункты пересечения границы под эгидой Международного Комитета Красного Креста", - отметил Чалый.
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