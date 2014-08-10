Лавров продолжает настаивать на "гуманитарной миссии" России в Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров попросил США поддержать российскую инициативу развертывания "гуманитарной миссии на юго-востоке Украины".

Об этом он сказал в телефонном разговоре с государственным секретарем США Джоном Керри, сообщает официальный сайт российского МИДа.

Лавров в очередной раз сделал голословные заявления о том, что силовая операция Киева на востоке Украины "ведет к многочисленным жертвам среди мирного населения, включая детей, и разрушению жизненно важной инфраструктуры".

Как сообщал УНИАН, заместитель главы администрации президента Валерий Чалый рассказал в эфире одного из телеканалов, что "планировалась очень серьезная провокация со стороны РФ, которая могла уже в ночь на 9 августа привести к совершенно непредвиденным событиям и эскалации угрозы". В сторону украинской границы двигался огромный конвой, который сопровождался военными и техникой РФ, вроде по согласованию с комитетом Красного креста. Должна была войти гуманитарная колонна с миротворцами, очевидно чтобы спровоцировать полномасштабный конфликт", - рассказал Чалый.

В самом же Красном кресте опровергли заявления России, что это было согласовано с комитетом.

Читайте такжеСША предостерегают РФ от ввода войск в Украину, включая "гуманитарную помощь"В свою очередь, Президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель сообщил, что по результатам переговоров с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером и другими международными партнерами рассматривается возможность направления гуманитарной миссии в Луганск. «Мы готовы принять гуманитарную помощь, но если эта миссия будет международной, без всякого военного сопровождения, которая поступит исключительно через пункты пропуска на границе, которые контролируются украинскими пограничниками и в сопровождении украинских военных для обеспечения безопасности миссии», - подчеркнул президент.

Меркель отметила, что Германия, как и ее союзники, придерживается четкой позиции, что любая гуманитарная миссия должна направляться исключительно в соответствии с международным правом, а именно только через каналы ООН или Красного Креста и только по согласованию с украинской стороной. «Наша позиция четкая - любое вторжение, даже если оно называется гуманитарным, является вторжением, и это красная линия, которую ни одно государство не может пересекать», - заявила канцлер Германии.