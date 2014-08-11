Блокировать поставки оружия из РФ без потерь среди силовиков сейчас невозможно - Тымчук

Об этом на своей станице в соцсети написал руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

Он подчеркнул,что результаты успешных рейдов подразделений сил АТО на протяжении последних дней, с уничтожением живой силы, вооружения и техники боевиков, частично нивелируются постоянным пополнением, получаемым террористами из России. Читайте такжеИз РФ не прекращаются поставки боевиков и оружия - штаб АТО

"На сегодня не видится приемлемых вариантов надежного блокирования перебросок оружия и наемников из России по главному маршруту – через Краснодон и Суходольск. Осуществить подобную операцию без масштабных потерь среди украинских силовиков на данный момент невозможно", - сообщил эксперт.