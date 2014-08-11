Die Welt: Чем рискует Путин в случае вторжения

Об этом пишет в своей статье под названием «Чем рискует Путин в случае вторжения», опубликованной на сайте Welt.de, Рихард Херцингер.

Все указывает на то, что предстоит открытое вторжение российских войск в Украину. Предлогом, под которым это должно произойти, станет «миротворческая» или «гуманитарная» миссия Москвы. Владимир Путин использует в своем намерении тот циничный метод, которым он с самого начала кризиса в Украине загнал Запад: придумать пропагандистские вымыслы, которые он затем насильственно превращает в реальность из абсолютных фактов.

«Гуманитарная катастрофа» на востоке Украины, на которую сейчас громко жалуется Москва, она сама же и вызвала своей тайной военной агрессией против суверенного соседнего государства. Противоречащая международному праву аннексия Крыма вела в планах Путина к уничтожению украинской военной техники и руководства ультранационалистических группировок, которые в разных частях страны установили господство террора.

Путин мог бы сразу положить конец состоянию войны в Восточной Украине, прекратив свою поддержку этих незаконных узурпаторов, и первым заставить их прекратить огонь. Вместо этого его пропаганда вращается вокруг причинно-следственной связи и делает из украинской армии агрессора, которого нужно остановить.

План разделения Украины

То, в чем можно упрекнуть правительство в Киеве, и за что можно критиковать украинскую армию в ведении войны – Украина имеет право взяться за оружие, чтобы защититься от незаконной оккупации большей части своей территории. То, что они так активно пользуются этим правом на защиту и в состоянии сдерживать депутатские войска Москвы, привело Путина в замешательство.

На это он, видимо, не рассчитывал, также как и на тот факт, что подавляющее большинство населения в Восточной Украине не примкнет к перевороту местных сил сепаратистов. Все больше доказательств, что он намерен теперь все взять в свои руки.

Поэтому даже если его первоначальный план по разделению Украины не удался – Путин не намерен отказываться от своего замысла, таким образом взять страну под свой контроль. В своих великорусских видениях расширения он уже давно собрал страну под названием «Новороссия». Он рассчитывает, что в случае внезапного военного нападения Запад ничего не сможет ему противопоставить эффективного сопротивления.

Санкции могут иметь долгосрочные последствия

Прямое военное вмешательство НАТО также немыслимо, как и возможность привести украинскую армию в боеготовность краткосрочным западным вооружением, чтобы сравниться с российской военной машиной.

Дальнейшие санкции и меры по международной изоляции России, в лучшем случае, могут оказать долгосрочное действие. Между тем, Путин ставит на эффект привыкания к свершившимся фактам – и на то, что западная общественность все больше могла бы подружиться с его коварно извращенной логикой.

После того, как демократическая революция в Украине достаточно долго была представлена, как халтура непонятных «фашистских» сил, а украинское правительство как ворчливые нарушители общественного порядка, многим на Западе станет ясно, что только такая стабильная власть, как Россия, сможет навести порядок в непроглядном хаосе восточной Украины.

Объединение с Путиным ценой Украины?

На самом деле, в Германии требования становятся громче, возможно – только ради дорогого мира – объединение с Путиным ценой украинского суверенитета, быть может, даже за спиной США. Федеральное правительство, правда, само посылало неправильные сигналы агрессору, публично требуя от Киева переговоров с лидерами сепаратистов. Это укрепило Путина в его оценке, что Европа рано или поздно уступит его притязаниям на господство над Восточной Украиной.

Но мы бы под угрозой насилия пожертвовали правом Украины на самоопределение, если бы европейский мирный порядок был поставлен под вопрос – как и вера в нашу готовность, в случае необходимости защищать свою свободу.

Еще есть время, чтобы разъяснить Путину, чем он рискует в случае вторжения: надолго затянувшаяся фаза противостояния, в которой экономическое сотрудничество с Россией будет поставлено ​​под сомнение, и которая заставит Запад ощутимо повысить силы обороны. Только когда Путин осознает высокую цену своих опасных планов, возможно, хозяина Кремля еще удастся отговорить.