Из Луганска в Краснодон боевики доставили российский ЗРК "Бук" - активист

13:28, 08 августа 2014
Политика
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Об этом сообщил глава общественной организации ГИ «Права справа» Дмитрий Снегирев.

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Минувшей ночью из Луганска в Краснодон террористами доставлен на тралле зенитно-ракетный комплекс российского производства типа «Бук».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил глава общественной организации Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирев.

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По его словам, данную информацию ему предоставили местные жители и члены его общественной организации, ставшие очевидцами происходящего.

Снегирев также сообщил, что минувшей ночью, около 02.00 боевиками был поврежден магистральный газопровод в поселке Ридное. Также он сообщил, что в районе села Новоанновки силы АТО были обстреляны со стороны Суходольска, тремя установками залпового огня «Град», каждая из которых произвела по два залпа.

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