Террористы стягивают силы и технику в Свердловск - АТО

Об этом пишет Радио "Свобода" со ссылкой на пресс-центр АТО.

«Разведкой установлен факт дезертирства многочисленных отрядов боевиков, спасая свою жизнь пытаются убежать от ударов сил АТО. Однако, террористы последними усилиями пытаются остановить наступление сил АТО, для чего в городе Свердловск осуществляется накопление сил и средств для дальнейшего перебрасывания в направлении городов Снежное, Торез и Ровеньки», - говорится в сообщении.

По данным АТО, в минувшие сутки также продолжались обстрелы блокпостов и позиций украинских силовиков.

«При осуществлении эвакуации раненых с одного из блокпостов санитарный автомобиль попал под минометный обстрел и был уничтожен. Дважды с БМ-21 «Град» был обстрелян аэродром Луганск. Также дважды был обстрелян из минометов блокпост в районе населенного пункта Макарово. После минометного обстрела маргиналы совершили неудачную попытку атаковать наших десантников, которые удерживают позиции неподалеку от населенного пункта Пески. Также из минометов были обстреляны позиции сил АТО в районе населенного пункта Стукалова Балка», - отметили в пресс-центре АТО.

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Продолжается артиллерийско-минометный обстрел позиций сил АТО с территории Российской Федерации, отметили в пресс-центре.