Из РФ не прекращаются поставки боевиков и оружия - штаб АТО

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО.

"Продолжаются обстрелы подразделений сил АТО с территории России. Основные усилия боевиков сосредоточены на недопущении дальнейшего продвижения сил АТО вглубь территории Донецкой и Луганской областей. Террористы хорошо понимают, что это неизбежно приведет к окончательной изоляции их группировок от поставок", - отметили в АТО.

Боевики продолжают осуществлять меры для удержания под своим контролем города Донецк, Горловка, Ясиноватая, Шахтерск, Енакиево.

"Замечена активная деятельность профессионально подготовленных террористических диверсионно-разведывательных групп. Бандиты продолжают незаконные захваты важных объектов инфраструктуры Донбасса. Уничтожают оборудование, обеспечивающее мирных людей газом, водой, электроэнергией. Особенно достается автомобильным и железнодорожным путям, которые террористы усиленно минируют", - говорится в сообщении.

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Со своей стороны силы подразделений АТО сосредоточены на проведении действий по изоляции кризисного района.

"Бойцы механизированной бригады и батальона территориальной обороны осуществляют рейды, которые позволяют если не прекратить, то хотя снизить поставки ресурсов террористам, окопались в Донецке и Горловке", - указать в пресс-центре.

Также проходят мероприятия по совершенствованию системы огня и инженерного оборудования блокпостов.

Кроме того батальоном "Золотые ворота" началась зачистка населенного пункта Красный Яр.