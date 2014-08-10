Боевики дезертируют и передают силовикам ценную информацию - штаб АТО

Террористы дезертируют и передают силам антитеррористической операции ценную информацию о своих подельниках, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

Как отмечается в сообщении, «чувствуя приближение времени расплаты террористы прибегают к дезертирству, и откровенным изменам своим приспешникам. Они ищут пути связи со штабом АТО и предательством пробуют купить себе шанс на жизнь ценной информацией».

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В частности, сообщает пресс-центр АТО, «один из главарей террористов изъявил желание сотрудничать с АТО. Выйдя на открытые каналы связи он сообщил ряд фактов. Это лицо является приближенной к главарю бандгруппы с позывным «Чечен». Данные, предоставленные добровольным информатором, уточняются».