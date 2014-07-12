Боевики ДНР массово дезертируют - СМИ

Об этом сообщает источник издания "Донецкие вести", имеющий отношение к размещению террористов.

После бегства боевиков из Славянска и Краматорска в Донецк их расселили в общежитиях занятого накануне Донецкого национального университета. А утром, на построении командиры не досчитались трети "ополченцев". В комнатах обнаружили лишь аккуратно сложенный камуфляж и оружие.

Читайте такжеСтрелков назначил себя «военным комендантом» Донецка - СМИ

"Сдав" таким образом оружие и форму, мобилизованные ополченцы покинули чужую для них войну гиркиных-бородаев", - сообщает издание.