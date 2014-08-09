В Сумской области обстреляли авиаремонтный завод

Как сообщили УНИАН в Секторе по связям с общественностью УМВД Украины в Сумской области, сегодня, 9 августа, около 5 часов утра в г. Конотоп на оборонном предприятии «Авиакон» произошла нештатная ситуация.

«В районе завода «Авиакон» было слышно 4 мощных хлопка. На место происшествия выехали руководители всех силовых структур области – СБУ, МВД, прокуратуры, а также эксперты. Работает экспертная комиссия. Жертв нет. Предприятие работает в штатном режиме. Что это были за «хлопки», и чем они вызваны, учитывая нынешнюю ситуацию в государстве, будет сообщено позже, после выяснения всех обстоятельств», - отметила начальник ССО УМВД Эльвира Биганова.

На самом предприятии сейчас ситуацию никаких не комментируют, ссылаясь на просьбу сотрудников Службы безопасности Украины.

В то же время в социальных сетях жители Конотопа, слышавшие «хлопки», утверждают, что это был обстрел из миномета.

Читайте такжеХарьковский Бронетанковый завод обстреляли из огнемета – военная прокуратура По словам очевидцев, четвертый взрыв был настолько мощным, что в близлежащих строениях выбиты окна.

Также милиция взяла под усиленную охрану транспортные коммуникации в районе Конотопа: ее сотрудники останавливают для проверки даже пассажирский транспорт.

Справка УНИАН. Государственное предприятие Министерства обороны Украины «Конотопский авиаремонтный завод «Авиакон» занимается капитально-восстановительным ремонтом и переоборудованием вертолетов Ми-24, Ми-35, Ми-8, Ми-17, Ми-26, Ми-2 любых модификаций, ремонтом агрегатов вертолетного, приборного, специального и радиоэлектронного оборудования.