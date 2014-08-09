МИД просит Россию воздержаться от попыток отправки "гуманитарных" конвоев в Украину

"На фоне неоднократных нарушений российской стороной режима государственной границы с Украиной и поставок оружия, техники и наемников, у украинской стороны есть обоснованные основания считать, что упомянутый конвой может быть использован для дальнейшей эскалации напряжения и приведет к еще большему усложнению положения жителей Донбасса", - говорится в документе.

В ведомстве отметили, что уже обратились к международным партнерам, которые согласились оказать помощь и поддержку Правительству Украины в обеспечении неотложных гуманитарных потребностей и восстановления Донбасса.

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"В Украине результативно работает Межведомственный координационный штаб с участием представителей Правительства, организаций системы ООН, а также Международного Комитета Красного Креста", - сообщает МИД.

"Напоминаем российской стороне, что согласно международному праву направление гуманитарных грузов предполагает обращение от Украины как принимающего государства, согласование перечня предметов гуманитарной помощи, ее доставку исключительно по каналам ООН или через Международный Комитет Красного Креста", - подчеркивают дипломаты.

"Кроме того, любые поставки гуманитарной помощи в районы, находящиеся под временным контролем террористов, возможны в случае достижения соответствующих договоренностей в рамках консультаций Трехсторонней контактной группы с актерами на местах. Эту позицию полностью разделяет международное сообщество, что подтверждает также сегодняшнее заседание Совета Безопасности ООН", - отмечают в ведомстве.

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МИД Российскую Федерацию воздержаться от любых попыток передачи гуманитарных грузов в Украину без соблюдения вышеуказанных условий.

Также министерство обращается международным партнерам с просьбой призвать РФ следовать исключительно этой логике действий и воздержаться от любых шагов, которые могут привести к обострению ситуации на Донбассе.