Жители Майдана отобрали у коммунальщиков автобус на Европейской площади

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, в то время как коммунальная техника по настоянию людей, которые пришли с Майдана, начала выезжать с Европейской площади, несколько мужчин в камуфляже спорили с коммунальщиками, заявляя, что им нужен автобус якобы для перевозки раненых и другой помощи в зоне АТО.

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Один из мужчин в камуфляже заявил, что он является представителем антикоррупционного комитета Майдана.

Он также сказал, что этот автобус коммунальщики якобы отдали добровольно.

Таким образом, отобрав автобус, «майдановцы» уехали на нем в сторону Майдана.

По некоторой информации, это уже третья единица техники, которую обитатели Майдана сегодня отобрали у коммунальщиков.

Как сообщал УНИАН, около 16 часов на Европейскую площадь Киева снова прибыла коммунальная техника, к которой вскоре подошли около 10 обитателей Майдана.

По словам представителей коммунальных служб, сейчас проходят переговоры относительно возможности дальнейшей разборки баррикад.

После дискуссии с обитателями Майдана один из коммунальщиков отметил, что ими принято решение отбыть с Европейской площади чуть дальше, поскольку представители Майдана грозились сжечь их технику.

Однако споры продолжались. «Майдановцы» стали отбирать у коммунальщиков автобус.

Сегодня утром коммунальщики уже пытались разбирать баррикады в центре Киева. Поддержку им предоставляли представители правоохранительных органов.

В то же время "майдановцы" подожгли шины, стали бросать в милиционеров брусчатку, спровоцировав столкновения.

Около 11.00 столкновения на Майдане Незалежности прекратились. Коммунальщики и пожарная техника покинули Крещатик.

По информации первого заместителя председателя Шевченковской РГА Киева Ильи Сагайдака, сегодня работникам коммунальных служб удалось освободить от баррикад и палаток проезжую часть от ул. Михайловской до Майдана Незалежности, а также от Европейской площади до ул. Институтской и частично со стороны ул. Прорезной.

При этом Сагайдак отметил, что перед этим в течение месяца велись переговоры с обитателями Майдана относительно освобождения проезда в центре Киева, но они так ничем и не закончились.